3月已經快要過完一半，究竟下半月的財運會如何？命理專家小孟老師在臉書粉專發文，分享3月下半月財運爆棚的星座前3名，其中摩羯座貴人運變強，有升官加薪的機會；處女座更有生意頭腦，正財運旺盛；第一名的雙魚座則被幸運女神眷顧，有機會遇到生命中的伯樂或貴人，賺錢賺到手軟。

TOP 3：摩羯座

摩羯座在下半月的人際關係非常好，懂得說話的分寸，口條和溝通能力都增強許多，知道如何讚美、鼓勵他人，甚至會幫忙調解別人的困難，說話的風格也更樂觀、自信；除此之外，興趣的學習範圍變得廣泛，自然而然展現出潛在能力，吸引身邊的朋友、同事學習，貴人運也因此變強，有機會得到專業人士賞識，升官加薪的機會也跟著增加。

TOP 2：處女座

下半月處女座在物質生活方面能好好享受，不但有舒適的生活條件，還有美食作伴，讓身心都十分愉悅，你們也懂得打扮、展現自己，桃花運因此更為旺盛，單身族群切記把握機會，特別是有曖昧關係的，修成正果的機會很高。此外，如果有投資買賣的處女座，會變得更加有生意頭腦，正財運旺，只要好好專注於財務，就有財產翻倍的好時機出現。

TOP 1：雙魚座

下半月雙魚座會有不錯的福報出現，很多幸運的事會發生，只要抱持樂觀的心，大部分事情都能心想事成。另外你們的人際關係也有所提升，容易遇到有共同理念的人，若想要打拚事業或創業，可以把握這段時間遇到的人，多和他們聊聊，就能賺錢賺到手軟，而且說不定會遇到生命中的伯樂或貴人；在團體中，則有機會成為領導者，聽到許多賺錢的投資標的，為他人提供有用的訊息，成為對方的貴人，利人也利己。