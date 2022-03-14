有些人面對心儀對象會勇敢追愛，就怕從此錯過對方，不過也有人臉皮薄，就算暗戀再久也不敢主動踏出第一步，《搜狐網》運勢專欄就點名5大星座，寧願癡癡守護對方，也不願意把愛說出口。

▍Top 1：獅子座

獅子座個性張揚，做什麼事好像天不怕地不怕，但其實他們愛面子又輸不起，遇到心儀對象時，因為害怕遭到拒絕，倒不如什麼都不說，等著對方主動示好，又或是只能眼睜睜看著對方投入別人懷抱，心痛萬分。

▍Top 2：水瓶座

水瓶座談戀愛較佛系，他們很少主動示愛，總覺得感情不需要這麼直接，大膽示愛反而有點刻意，他們堅信，如果兩個人相處融洽，不需要多說什麼，雙方的心會彼此靠近，自然而然就成了情侶，所以水瓶的戀情多半是從友情慢慢昇華而來。

▍Top 3：摩羯座

摩羯座不善言詞，平時人際溝通就有點難為他們了，更何況是示愛這種事，根本是天方夜譚。摩羯座遇到心儀對象時，通常會習慣性的壓抑自己的慾望，將感情藏在心裡；至於結婚，如果有遇到條件合適的對象，他們也能接受，愛不愛的反而沒那麼重要。

▍Top 4：金牛座

金牛座個性保守，要他們說情話比登天還難，她們認為，只要兩個人心意相通、對彼此足夠了解，自然而然在一起就是了，不需要特意告白，如果非要告白才能得到的感情，金牛座寧願把滿腔愛意悶在心裡，也不會主動開口示愛。

▍Top 5：巨蟹座

巨蟹座臉皮薄，平時很少麻煩別人，也不會跟任何人提出要求，面對示愛這種需要拿出許多勇氣的事情，巨蟹座很難做到，所以他們寧願長時間暗戀一個人、癡癡的守護對方，也沒有勇氣主動示愛，他們更怕告白失敗連朋友也當不成。