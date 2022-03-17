有些人天生聰明，在工作或學業上表現出色，但卻因為過於自傲，導致他們自毀前途。《靈匣網》近日分享5個做事太自滿的星座，總是給人驕傲、高高在上的感覺，導致他們社交上出現問題，長時間下來，沒有人願意幫助他們，也成為前途絆腳石。

1.射手座

射手座個性樂觀，陷入絕境時，他們總是保持積極的心態，但過於樂觀的處事態度，也容易毀了他們的前程，而且經常知錯不改，也成為他們的致命傷，建議射手座只要決定做一件事，就要抱持最真誠的態度去對待，過於樂觀反而會使他們做事不夠謹慎，一不小心就可能犯下大錯，有時抱持悲觀的態度，放手一搏未嘗不可。

2.水瓶座

水瓶座頭腦靈活，而且才氣洋溢，總是有無限的點子，在工作上表現出色，但他們問題就出在待人過於冷漠，而且未能抱持謙卑的態度，在職場上不只看重做事能力，就連交際手腕也很重要，就算工作表現出色，但卻無法獲得同事或主管喜愛，做事情容易出現問題，遇到狀況也可能沒有人願意提供協助，建議射手座應抱持謙虛的心態，平時多與人互動。

3.處女座

處女座在還未出社會前，就給人一種高高在上的感覺，因為他們本身有天賦，而且非常努力，因此在學時成績就相當不錯，內心逐漸產生優越感，但這也成為他的社交致命傷，導致他們難以與人交往，他們有時為了讓別人更了解自己，說出不少自我優點，反而讓人覺得他們在自誇，建議處女座應用實際行動去證明自己的能力，才能獲得他人信服。

4.獅子座

獅子座天生就很霸氣，而且做事很有魄力，因此無論在求學階段還是出社會，他們總是眾人的焦點，但也因為獅子座太以自我為中心，導致不少人與他們相處時，總覺得壓力非常大，甚至覺得獅子座過於自傲，使他們容易因此失去往上爬的機會，即使做了主管，也可能無法受到下屬愛戴，建議他們要多聽一點別人的意見，增加團體間的融洽度。

5.天蠍座

天蠍座個性較為高冷，而且控制慾很強，無論對待朋友還是戀人，他們總是希望別人聽自己的話，雖然天蠍座確實很有實力，但佔有慾太強容易讓身邊朋友壓力大，時間久了，對方就會想遠離他們，朋友也可能漸行漸遠，建議天蠍座要學習傾聽他人的想法，在還未了解對方或事情的原委時，先不要妄加揣測。