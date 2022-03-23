星座運勢網站「星座巫師」分析，白羊座、射手座、摩羯座的女人吵架時戰鬥力最強，令人意外的是第一名的摩羯座，平常看起來像乖乖牌，沒想到吵架時會換上可怕的面孔，把對手打趴在地。

▍第三名：白羊座

白羊女平常看起來活潑可愛，相處起來很熱情，沒人會想到她們吵架時會換上另一副面孔，顯得非常可怕，一旦有人惹毛她們，就等著被瘋狂洗臉。白羊女吵架時像戰鬥機一樣，一開口就火力十足，氣勢凌人，就算自己明明理虧，也會靠著音量和氣場來壓制對方，她們尤其受不了有人偷偷在背地裡講閒話，會直接找對方吵架，讓小人不敢在背後作亂。

▍第二名：射手座

射手女很愛交朋友，生活過得多采多姿，她們大方又熱情，喜歡新奇有趣的事物，和每個人都能相處融洽，而且她們脾氣很好，不容易生氣，但如果有人不斷試探她們的底線，觸碰到她們的地雷，就等著被「慘電」一頓，射手女頭腦清晰，條理分明，吵架時讓人沒有反駁的機會，只能乖乖聽她訓話，修理人的功力非常高明。

▍第一名：摩羯座

摩羯女生性低調，平常總是悶著頭做事，認真又努力，是大家眼中的乖乖牌，不過她們其實非常好勝，吵架時從來沒輸過，因為摩羯女的觀察力很強，平常就把每個人的弱點記在心裡，一旦跟人起爭執，立刻把對方的黑歷史全部挖出來，還專挑最不堪的部分大肆攻擊，句句戳心，讓對手戰力全失，戰鬥力非常驚人。