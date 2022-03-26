俗話說一樣米養百樣人，有些人遇到衝突總是希望大事化小、小事化無，也有人氣焰旺盛，總是咄咄逼人。不過《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，對外總是虛張聲勢，讓人覺得不好惹，但其實刀子嘴豆腐心，是一隻紙老虎。

▍獅子座

獅子座的人愛面子，喜歡虛張聲勢、逞口舌之快，但其實他們就是一隻紙老虎，只會出一張嘴撂狠話，實際上真要他們付出行動，他們就會一秒當機，什麼狠事都幹不了。

▍摩羯座

摩羯座待人處事公事公辦，看似冷漠不好相處，但其實他們只是不善於表達自己的情感，儘管外表兇巴巴，也很會虛張聲勢，但其實內心柔軟、很為別人著想。

▍白羊座

白羊座神經大條，不會顧慮別人的感受，一旦生氣也像火山爆發一樣，讓人難以招架。但其實他們脾氣來得快去得也快，沒有什麼壞心眼，當事情過去後又像沒事人一樣，一點也不會記仇。

▍巨蟹座

巨蟹座看似溫柔，然而熟識之後就會發現他們私底下兇悍跋扈，很會撂狠話，讓人感覺得理不饒人，但其實他們很容易心軟，只要別人示弱裝可憐，他們就會立刻消氣，沒有任何壞心眼。