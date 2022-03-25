有些人遇到一段失敗的感情，會快刀斬亂麻，果斷分手；但也有些人一朝被蛇咬，十年怕草繩，一旦受到傷害，就容易心生陰影。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，在愛情中受傷後，需要很長的療傷期，不會輕易踏入另一段新的親密關係。

▍金牛座

金牛座個性成熟穩重，對待感情十分認真和專注，因此一旦在感情中遭到傷害，就會在他們心裡留下陰影，認為自己真心換絕情，以至於會有很長一段時間不敢再碰觸愛情，對於追求者也會少了一分信任。

▍巨蟹座

巨蟹座為愛奮不顧身，用心經營得來不易的感情，對於另一半也是全然的信任，因此一旦遭到對方背叛，他們對於感情的信任就會銳減，即便未來有新的追求者，巨蟹座對於感情也會蒙上一層淡淡的陰影。

▍白羊座

白羊座遇到心儀對象會大膽追求，並且毫無保留的將所有感情全數奉獻，因此一旦在感情中受到傷害，他們就很容易受到打擊，對感情的信任度大打折扣，日後面對新的對象也會變得畏首畏尾，害怕再度遭到背叛。