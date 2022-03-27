現實生活中，並非所有女性都懂得溫柔待人，有些人個性直接、不拘小節，但偏偏追求者一樣多到數不清，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座是女漢子，她們叛逆、不溫柔，也不懂得撒嬌，但總是能引起男性好感，把她們寵上天。

▍白羊女

白羊座性格坦率，不喜歡拐彎抹角，遇到心儀的對象就會勇於示愛，討厭虛偽做作、賣萌裝乖。另一方面，白羊女懂得傾聽，加上口風緊、沒什麼城府和心機，異性不用特別去揣測和琢磨她們的心思，所以相處起來很舒服，自然能收獲更多追求者的青睞，戀人也對她們寵愛有加。

▍射手女

射手座性格灑脫、不拘小節，加上有著有趣的靈魂，會有許多異想天開的想法，經常能給身邊的人帶來歡樂。射手女在感情裡像個小孩子一樣天真爛漫，也非常做自己，雖然有時候講話橫衝直撞、無厘頭，但這也是她們的魅力所在，讓不少追求者忍不住想要保護她們。

▍水瓶女

水瓶座聰明伶俐，往往給人一種強勢的感覺，但其實她們內心簡單，做事情隨心所欲，只要自己能力所及，就會不假手他人。當別的女生忙著吸引異性注意時，水瓶女完全不會為了得寵而大費心機，反而將重心放在自己身上，把生活過得多采多姿，這種難以捉摸又不拘小節的性格特別吸引男性的注意，讓人想要更加了解她，因此身邊總是圍繞著眾多追求者。