星座運勢網站「星座巫師」分析，金牛座、雙魚座、雙子座、摩羯座、射手座的女人很會養工具人，身邊總有一堆男人願意為她們做牛做馬，付出再多都甘願。

▍1.金牛座

金牛女通常不太會利用男性來達成自己的目的，不過如果遇到特殊狀況，她們該下手時還是會下手。金牛女很會保持曖昧時若即若離的距離，把追求者弄得心癢癢，為了要更進一步接近心中的女神，要這些工具人做什麼他們都願意。

▍2.雙魚座

雙魚女溫柔又浪漫，對每個朋友都很好，有時會讓身邊的異性產生誤會，以為自己有機會跟她們發展成情侶關係，然後就自願成為她們的工具人，其實這也常常讓雙魚女感覺有點煩惱。她們天生充滿女人味，只要學會拿捏男女間相處的分寸後，其實很容易從男人身上得到好處。

▍3.雙子座

雙子女希望自己能嫁給愛情，而不是為了結婚而結婚，她們會花很多時間去尋找生命中最契合的那個人，跟各種不同的人交往，不過要讓她們認定其實非常困難。雙子女參加各種社交活動時，有時會為了面子，選擇跟一些條件不錯的男人一起出席，看起來還跟對方很親熱，其實她們內心只是在利用對方，卻表現出很喜歡的樣子。

▍4.摩羯座

摩羯女面對感情時很冷靜，甚至可說是很現實，單身時如果有個男人在身邊做牛做馬，就算對方不是自己的菜，她們還是會默許對方待在自己身邊，看起來好像在交往，其實根本只是貪圖方便，只要有一點小事讓她們不爽，就會被踢到一旁，完全就把對方當成工具人利用。

▍5.射手座

射手女愛交朋友，桃花運很旺，她們在女生面前像個男人婆，在男人面前又顯得很有女人味，這種反差讓她們顯得更有魅力。射手女很會利用自己的人際關係，尤其會利用男性人脈，有開餐廳的朋友就要求對方請客，跟姐妹要出門玩就找有車的男人開車，偏偏這些人還心甘情願付出，只為了讓射手女開心。