俗話說一樣米養百樣人，有人個性溫和、與人為善，也有人擇善固執，讓人捉摸不清。《搜狐網》運勢專欄就點名4大生肖女相當有主見，讓男人看不透、摸不清，也永遠征服不了。

▍生肖馬

生肖屬馬的女子積極有能量，就算嫁人也依舊獨立自主，並且堅持捍衛自己不容侵犯的空間，相當注重自己的隱私和底線。她們認為，就算結婚，自己仍然是獨立的個體，不願成為男人的附屬品。

▍生肖猴

生肖屬猴的女子聰明能幹，不僅腦筋動得快，心思也十分多變，不夠聰明的男人完全無法駕馭她們，更不可能吸引她們的注意，也沒多少人能真正走進她們的內心。屬猴女就算嫁人依舊保持百變風格，經常讓另一半耳目一新。

▍生肖鼠

生肖屬鼠的女子表面上溫柔可人，其實聰明智慧，並且帶有一絲狡黠，當遇到魯莽的男人對她們出言不遜時，她們會找機會回敬對方；即便嫁人，她們內心也深不可測，即便是親密的另一半也完全無法將她們看透。

▍生肖蛇

生肖屬蛇的女子態度忽冷忽熱，經常讓追求者著迷又不知所措，加上屬蛇女心機深沉，不被世俗的金錢所迷惑，要想真正討好她們並不容易，拜倒在她們石榴裙下的男人為數眾多，但通常不得其門而入。