運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，生肖屬牛、兔、龍、狗、馬的人4月運氣不太好，易有被人陷害、破財等不吉利的狀況發生，一定要特別小心。

▍1.生肖牛

屬牛人行「丑辰相破」、「官星遇劫」運，工作任務難以順利開展，容易發生意外之事，建議保持以往的能力，並且放鬆身心避免急壞身體。與人溝通要注意說話的語氣和態度，否則容易得罪人，工作上要提防身邊的壞人。

▍2.生肖兔

屬兔人有「卯辰相害」、「比劫奪財」運，很容易破財，進財不易就要防止身邊財產的流失。同時，家裡親戚可能會有求於你，處理不好易有糾紛，生活中多有不順。財星受到破壞，可積極擴展人脈關係，有望得到新財源。

▍3.生肖龍

屬龍人行「辰辰自刑」、「七殺坐比」運，易招惹是非，建議保持低調，謹慎做事。身體不適，小心引起病痛，要學會自我調節放鬆心情。運程不佳時，修身養性，靜待時機，不失為一種好辦法。

▍4.生肖狗

屬狗人4月行「辰戌相衝」、「七殺坐比」運，容易失財，外出保管好財物，避免過度消費。小心因錢財惹官司，盡量少動用資金。生活比較拮据，要節省支出，不要亂花錢，做好儲蓄以備不時之需。

▍5.生肖馬

屬馬人正值「印綬坐傷」運，挫折不斷，壓力大，工作非常不順心，有被辭退的危機，克服心理障礙，有望突破困難，多動腦筋，拿出自信，不順一定會過去。收入不太理想，但也會有小小的偏財到來，可用來增加進帳。

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