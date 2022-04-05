崴爺近日與知名作家黃大米與樂活大叔施昇輝在信義誠品舉行新書簽書會，現場粉絲眾多。（博思智庫提供）

崴爺近日與知名作家黃大米與樂活大叔施昇輝在信義誠品舉行新書簽書會。（博思智庫提供）

創業KOL崴爺推出理財新書《別在該理財的年紀選擇放棄》，分享自己與身邊友人的理財經歷，用說故事的方法提醒讀者要儘早投資理財、遠離下流老人的命運，成為近期理財類別的暢銷書。他透露，曾認識一位知名企業的高階主管，傳聞身家3、4千萬，開名車住豪宅，沒想到後來誤信朋友推薦，將身家都壓在一間未上市的LED公司，豈料公司惡意倒閉，讓她財產全部賠光。由於還得還債，因此該名主管已60多歲，仍無法退休，現在在擔任清潔人員。

崴爺近日與知名作家黃大米與樂活大叔施昇輝在信義誠品舉行新書簽書會，現場粉絲眾多，還有從2015年他開粉絲團就開始追蹤的忠實讀者，以及知名Podcaster地產秘密客的Ting與Sam也驚喜現身。回憶起創業生涯，崴爺自嘲：「人生最大成就就是32歲時，做倒了4間餐廳，賠了投資的200萬，再欠債200萬。」但他並不因此氣餒，反而更認真投資自己，選擇適合的理財方式。

他說，以前有個時尚圈的朋友，平時身上全是名牌、出入都是高級餐廳；原本以為她經濟狀況很好，但後來卻慣性借錢，從小額幾萬到後來借到幾十萬，而且還款日期越拖越久。後來才知道對方是個「精緻」的窮人，借錢就是為了過這種「偽高級」的生活，幾年之後，我在社會新聞上看到她，因為詐欺和票據法被抓了。崴爺說，還好那時選擇把精力與金錢投資在自己身上，才有現在更接近財富自由的生活。

崴爺提到給年輕人的建議，「用年輕的汲汲營營，換未來的遊刃有餘。」他發現很多人理財都是一昧地追求技術方法，但他認為「理財，先理心」，要知道自己能夠承受的極限，不要追高求快，重要的是角度和高度，把自己的心態顧好了，好好研究，選擇適合自己的投資方式。他舉例，像朋友的爸媽，被別人一句「未來有被動收入可以領」就把退休金全部拿去投資花蓮的農地種山蘇，但從來沒看過山蘇與農地，就把錢交給對方，事後發現竟是一場騙局。

崴爺在新書《別在該理財的年紀選擇放棄》中分享各式財商心法，還有推薦投資新手的理財實用工具，以及自己的悶燒投資術。新書已在各大書店、電商平台上架販售。