檢調獲報，「寰宇龍騰」國際公司實際負責人張相雲、主管賴允彰等人涉嫌對外招攬民眾投資「保本投資」，吸金30億元台幣，違反《銀行法》，台北地檢署11日指揮調查局台北市調查處兵分11路搜索，約談張男5人，稍晚將移送台北地檢署複訊。

檢調獲報，張男等人涉嫌自2017年間起，涉嫌未經主管機關許可，向投資人招攬投資外匯保證金，每單位投資金額為1萬美元，宣稱期滿可贖回，年利率高達20％的「保本投資」，共吸收資金約上億美元，約30億台幣。