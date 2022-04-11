寰宇龍騰董座靠一招吸金30億 檢調兵分11路搜索約談5人 15:492022/04/11 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北地檢署。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 檢調獲報，「寰宇龍騰」國際公司實際負責人張相雲、主管賴允彰等人涉嫌對外招攬民眾投資「保本投資」，吸金30億元台幣，違反《銀行法》，台北地檢署11日指揮調查局台北市調查處兵分11路搜索，約談張男5人，稍晚將移送台北地檢署複訊。 檢調獲報，張男等人涉嫌自2017年間起，涉嫌未經主管機關許可，向投資人招攬投資外匯保證金，每單位投資金額為1萬美元，宣稱期滿可贖回，年利率高達20％的「保本投資」，共吸收資金約上億美元，約30億台幣。 保單投資高收益債基金5000億規模將消失 群益證券看本周指數區間17,000-17,700點 #投資 #外匯 #寰宇龍騰 #保證金 #吸金30億 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 離職率高 北市資訊局缺額45人 04:102022/04/10 地方新聞 投資人講座 改直播辦理 04:102022/04/11 證券．權證 證基會 邀大專院校合辦金融講座 04:102022/04/10 企業經營 《生醫股》保瑞獲加拿大安大略省指標性投資 將啟動CDMO產線擴展 09:412022/04/11 財經 《金融》近3年國內券商複委託CAGR達24.5% 富邦證用這招搶客 11:092022/04/11 財經 太陽光電夯 高雄企業百億搶進 04:102022/04/10 財經要聞 股市黃曆－區間運作 震盪愈大財利愈豐碩 04:102022/04/10 產業特刊 陳沂投資股票曝獨特心態 8字準則超越股市輸贏 09:342022/04/11 娛樂 產經解析－中國市場依舊展現吸引力 04:102022/04/10 全球財經 宜蘭＋10 家族15人聚餐6確診 花蓮＋24 餐酒館傳播鏈再擴大 04:102022/04/10 地方新聞 野村新世界－審慎樂觀看待非投資等級債前景 04:102022/04/11 投資理財 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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