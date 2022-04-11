中美晶(5483)今舉行業績發表會，2022年累計第一季營收23.5億元，年增87.4%，連續7季成長。去年全年中美晶稅後淨利為126.1億元，EPS達11.62元；若子公司環球晶圓未認列Siltronic併購費用而還原的稅後淨利為134.16億元，每股盈餘則高達12.99元；去年ROE為24.8%，ROA為9.3%。

中美晶董事長徐秀蘭表示，中美晶股利政策，將採穩定配發，且以現金為主，至於配股則持保留態度，中美晶不希望膨脹股本。而在中美晶的投資布局，徐秀蘭表示，中美晶一向朝關鍵和互補產業進行投資，有二大方向不變，一是半導體、二是新能源相關，中美晶的轉投資策略是不發散、強調集中性。

徐秀蘭表示，太陽能矽原料和矽晶圓的價格最近呈現上揚，中美晶將採取降低製程成本，以及和客戶共同分擔方式。中美晶獲利健康，以去年來看，若將子公司環球晶(6488)的貢獻拿掉，則中美晶本身也還都是獲利，毛利、淨利、和稅後淨利都是正數。

法人關注俄烏戰爭後，中美晶在德國的生產情況，徐秀蘭表示，中美晶在德國是生產太陽能高效模組，當地需求強勁，平均售價也更趨健康，今年中美晶有一部分資本支出，是優化歐洲產品線提高模組板發電功率，一般的發電功率在320~350瓦，而產品優化後可達400瓦。

法人關心中美晶轉投資的兆遠(4944)何時能轉虧為盈，徐秀蘭表示，兆遠的營業額最大來源是藍寶石，但該產品價格近年一路下跌，使產品雖然好但售價拉不上來，大陸是最大的競爭者，也是藍寶石價格無法上揚的主因之一。而雪上加霜的是，藍寶石晶錠供應國俄羅斯，因戰爭因素使運送困難，且中國幾個城市又因疫情再起而封城，更增添了運輸壓力。兆遠新產品線尚在成長初期，研發成本仍高，短期要轉虧為盈有難度，策略上朝先止血，再脫胎換骨。