星座運勢網站「星座巫師」分析，白羊座、水瓶座、射手座看似難相處，其實最容易心軟，惹他們不爽時，只要說些好話哄一哄，他們就能前嫌盡釋，完全不會記仇，就算兩人原本是仇人，也能變成朋友，情緒來得快、去得也快。

▍1.白羊座

白羊座富有冒險精神，而且又非常好勝，如果認為自己是對的，就不會輕易妥協，他們常常憑直覺行動，做決定往往不經過思考，非常衝動，受到挑釁絕對會跟對方爭執到底，有些人會認為他們很難搞，動不動就爆炸，其實白羊座的脾氣來得快、去得也快，而且特別容易心軟，有時發完脾氣，自己內心也默默感到後悔，與他們來往時只要給予充分的尊重，他們其實是很好相處的。

▍2.水瓶座

水瓶座常常活在自己的世界裡，又懶得跟旁人訴說內心想法，讓人很難懂，他們非常倔強，就算做錯事情也不願跟人低頭，而且他們很聰明，邏輯又強，吵架時戰力十足，根本說不過他們。平常水瓶座總是我行我素，常常讓人覺得很難相處，其實他們吃軟不吃硬，只要說些好話哄一哄，展現出真心誠意，水瓶座就會立刻軟化，切換成好相處模式，不再針鋒相對。

▍3.射手座

射手座看起來不拘小節，其實內心很細膩，而且私底下控制慾很強，什麼事都希望旁人能照著自己的意思做，有些人會覺得相處起來壓力很大，認為他們很難搞，其實射手座不爽時嘴巴上不饒人，內心早就原諒對方，只是喜歡說些氣話，如果有人傷害他們，只要拿出誠意道歉，哄一哄他們，射手座很快能不計前嫌，甚至能繼續跟對方當好朋友，這並不代表他們記性不好，而是他們總認為記仇沒意義，講清楚後就不需要計較那麼多。