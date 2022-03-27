如果在職場上遇到欣賞自己能力的伯樂或貴人，就有望縮短你得到成功的時間，塔羅牌老師艾菲爾分享，今年上半年貴人運最旺星座分別為射手、處女、雙魚，而須謹慎防範小人的星座則是天秤、牡羊、水瓶。

上半年貴人運最旺的星座

第三名：射手座

目前射手座的兄弟宮有金星照看，你的貴人可以說是滿天下，在親友的牽線下，你的貴人從職場丶生活等各種場合不斷出現。特別是在工作上升遷機會非常大，你過去的努力付出將被看見，很快就能得到重要計劃丶專案的主導權。現在起身邊的資深前輩、長輩都會是你的貴人，使你的未來更加光明。

第二名：處女座

目前處女座的夫妻宮有吉星木星的幫助，若你想要請調到心儀的職位、跳槽到理想的公司，另一半就是你的神隊友，為你穿針引線、指點你工作上與人相處問題以及幫助你發現未被挖掘的潛力特質，使你更懂人際斡旋、對自己更有自信。單身的你，不妨留意身旁的異性或舊識，你在上半年張開雙手就能收穫戀情與工作。

第一名：雙魚座

目前雙魚座的玄秘宮有金星眷顧，平常工作表現就亮眼的的你，懂得經營人脈、不斷地持續精進工作技能，很有可能在近期被挖角到夢寐以求的職位及部門。或是有貴人為你牽線到你心目中的理想公司。如果想要工作方面更多元發展，你會獲得得力的人脈觸及更多潛在客戶。記得別整天把自己關在公司裡，貴人會出現在聚會裡，有人發出邀約的話可千萬要把握。

上半年需防範小人的星座

第三名：天秤座

目前天秤座的愛情宮位有火星入住，讓你感情上會遇到一場大麻煩。單身的你可能會在錯的時機遇上對的人丶或是錯的人偏偏在對的時機出現。有伴者和伴侶間可能對於買房丶結婚丶生子等未來相關的問題沒有共識，加上長輩給的壓力，讓你心力交瘁丶兩人不斷發生爭執，感情瀕臨破局。建議你與伴侶好好溝通丶了解彼此難處後，一起努力找出解決方案才是上上策。

第二名：牡羊座

目前牡羊座的人際宮位有火星在作亂，導致你的生活、工作、感情上遭受到不小破壞，容易遇到周圍的人好心幫忙卻壞事。也許他們真的只是好心想要幫你，卻越幫越忙，而你也因為不好意思拒絕別人的好意，只好默默背上黑鍋，收拾善後，尤其下半年你可能會遭遇家庭紛爭，此時這些小人的挑撥，讓你真是有苦難言。

第一名：水瓶座

目前水瓶座的命宮有火星來搗亂，讓你走在一條職場小人遍布的荊棘路上，空有一身才能卻處處受到打壓、有志難伸，運勢低落的你易因小事與周圍的人起爭執，覺得大家都在跟你作對。可能是原本唾手可得的成功中亂攪局，讓你功虧一簣，又或者是已經幾乎都定案好的計畫，卻遭到小人搗亂，讓你的案子一再延宕，甚至瀕臨破局。