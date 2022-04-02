「這群人」絕佳的默契打敗班底。（民視提供）

「這群人」木星自爆打肉毒桿菌所以面攤無表情。（民視提供）

《明星許願池》由孫協志、王仁甫主持。（民視提供）

孫協志、王仁甫所主持的民視《明星許願池》，日前邀請了台灣最高訂閱人數的超級YouTuber「這群人」，來到節目中跟班底比默契、比演技， 沒想到班底組成的「五個人」，一路被「這群人」打趴，讓「遊戲之王」王仁甫羞得無地自容。

「這群人」自然不做作的個性深受觀眾們喜愛，在挑戰「假鬼假怪演很大」關卡時，團員們一致推薦木星，更直言說道「因為木星比較沒有什麼表情」，孫協志困惑之餘就當場要木星來個喜、怒、哀、樂的表情大考驗，沒想到木星從頭到尾都只有嘴巴有變化，眼睛、眉毛周圍都沒有反應，讓她惱羞成怒地大喊：「對啦！我打肉毒啦！」

在遊戲「誰喝到檸檬原汁」考驗結束時，孫協志又向木星拋出難題，「想看打完肉毒的木星，喝水跟喝檸檬原汁會有什麼差別？」連喝兩杯的木星，不但都沒表情，就連跟她相處了10年的這群人團員，都猜錯答案，讓木星直喊：「我眉毛一直在抽動，你們都看不出來嗎？」最後自暴自棄的她更喊出：「讓我們一起敬肉毒！」超無厘頭的話語讓全場笑翻！