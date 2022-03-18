孫協志、王仁甫所主持的民視《明星許願池》目邀請到四位意想不到的藝人與節目班底分別搭配成雙人團體，上演了「意想不到的雙人表演組合」驚豔眾人，由於這次要呈現的才藝，被規定必須是意想不到的演出，所以王仁甫、夏宇童、阿虎跟Amanda這次都卯足全力練習，果然每段表演都跌破現場所有人眼鏡。

夏宇童與舞陽搭配演出一段甜到蛀牙的雙人舞蹈，舞蹈中多次穿脫外套與浪漫擁抱的橋段，看得全場臉紅心跳，而目睹全程的孫協志用淡淡的口吻說：「舞陽是好人啦」，一句話不僅宣示主權更讓舞陽收到好人卡。

禁不住王仁甫的慫恿，孫協志也親自下場與夏宇童跳了一段舞蹈中最經典脫衣橋段，充滿粉紅泡泡的肢體接觸，引發了現場滿滿的尖叫聲。

王仁甫搭配「饒舌教父」大支，雖然是生涯首次嘗試當Rapper，但他仍在舞台上表現出大將之風，受到大支的激賞。

壓軸登場的阿虎則是一改以往搞笑無厘頭的風格，首次不戴帽子以深情的舞姿搭配王思佳的媽媽布蘭妮表演浪漫的倫巴國標舞；不料，阿虎卻在受訪時透露自己接到製作單位電話，要他與「王思佳⋯」一同挑戰國標舞，製作人還沒說完，阿虎就連忙說好，想說能跟女神合作當然好，沒想到後來製作人才緩緩說出是跟「王思佳的媽媽布蘭妮」一起合跳，讓阿虎直呼說哪有人這樣敲通告。

布蘭妮在舞蹈中詮釋一個失戀的少女，在酒吧喝酒要阿虎「深情款款」的安慰，兩人愛意濃烈的演出博得滿堂彩，布蘭妮表示很開心這次跟阿虎合作，讓她能夠美美的表演。第一次挑戰國標舞的阿虎舞技可圈可點，受到眾人激讚，但另一來賓大支卻表示自己一直出戲，「很像看到郭桂彬在跳國標舞」，讓眾人頻頻點頭哄堂大笑。