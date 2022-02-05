女星蔡黃汝（豆花妹）外型清新秀氣，不只是宅男女神始祖，在演藝圈也有不錯的發展，還接下節目《飢餓遊戲》的主持棒。不過，最近播出一集內容中，豆花妹因玩遊戲走心暴哭，影片在PTT傳開，卻傳出豆花妹經紀公司求償電視台百萬和要求下架影片，對此經紀人強調絕無此事。

《飢餓遊戲》上月23日播出的畫面為主持群（孫協志、王仁甫、許孟哲、豆花妹等）和潘慧如玩狼人殺，由於這款遊戲需要邏輯和耍心機，潘慧如隱瞞壞人的身分藏到底，成功騙取豆花妹的信任，得到獲勝的資訊，豆花妹事後驚覺自己上當，表情瞬間垮掉，甚至走心哭出來，哽咽地說：「這段不要剪進去，我要平復一下，你們先繼續！」引起網友熱議，並將該片段轉PO到PTT.

未料1月31日下午，有網友發現影片似乎被下架，懷疑豆花妹經紀公司認為這有損藝人的形象，要求節目製作單位下架，並揚言提告求償5萬美金（約139萬台幣）。

根據《三立新聞網》報導，經紀人表示豆花妹因太在乎輸贏才哭，強調沒有要求下架和提告，電視台也回應完整影片都在官方YouTube頻道，否認網友的說法。

《中時新聞網》今（5日）查證，豆花妹玩遊戲哭泣的畫面果然沒消失，還出現在4日上架的精彩片段中，確實沒有被下架。