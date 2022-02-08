F-35C撞航母起火墜海影片外洩

社群媒體上周末出現了F-35C戰機1月24日撞上「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母飛行甲板，起火滑行墜落南海的錄影。

據CNN新聞網7日報導，由兩架攝影機從兩個角度拍攝的影片都顯示，這架F-35C在飛近航母時，撞上甲板滑行，接著起火，整個摔出甲板墜海。當這價值1億美元（近28億台幣）的戰機接近航母時，只聽到艦上人員大喊「拒絕落地！拒絕落地！」要求駕駛放棄降落，並加速飛離，再重新嘗試降落。可是警告來得太晚，一切都來不及了。

澳洲皇家空軍前軍官、現任澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）研究員雷頓（Peter Layton）說，「那真的、真的很可怕」，他指出，當這架F-35接近航母時，似乎有控制問題。

A new crash video of an F-35C crashing on the deck of the USS Carl Vinson has been leaked. The new video is from another angle than the previous ones, starting at 00:19. pic.twitter.com/IWFgLxCpw4 — AEROSINT Division PSF (@PSFAERO) February 8, 2022

Japan Coast Guard Issues Salvage Warning in South China Sea as Navy Prepares F-35C Recovery Operation -- USNI Newshttps://t.co/gAb8y4AoUw — USNI News (@USNINews) January 31, 2022

Japan Coast Guard Issues Salvage Warning in South China Sea as Navy Prepares F-35C Recovery Operation -- USNI Newshttps://t.co/gAb8y4AoUw — USNI News (@USNINews) January 31, 2022

雷頓說，當戰機下降時，飛行員似乎失去控制。他認為，這次墜機顯示，駕駛似乎沒有用自動降落系統。他說，這是套相當新的F-35專案系統，也真的是套很聰明的軟體，不但能連結飛控和油門，還能透過顯示器，給飛行員一些數據，以監控系統，並進行微調。

F-35C直到2019年才服役，這也是它上「卡爾文森」號，首度進行作戰部署。而美國海軍雖已證實，錄影是真的，但尚未公布墜機原因。美國海軍航空兵發言人哈雷爾（Zach Harrell）說，有人未獲授權，先後兩度私自外洩照片和錄影，而海軍正在調查事故原因和洩密人。

雷頓說，美國海軍的確從好幾個角度拍攝每次降落的狀況，這樣他們就能回頭檢討每名飛行員的降落狀況。