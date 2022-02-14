美國F-22 戰鬥機在星期六抵達阿拉伯聯合大公國，這是因應葉門胡塞叛軍對阿聯發動恐怖襲擊後的防禦反應。

美國空軍時報(Airforce Times)報導，美國空軍官員以安全理由拒絕透露派往阿聯的F-22 戰機數量，僅說明這批猛禽戰機是來自維吉尼亞州的蘭利-尤斯蒂斯聯合基地(Joint Base Langley)，隸屬第1戰鬥機聯隊。

猛禽戰機所隊降落的迪哈夫拉空軍基地(Al-Dhafra AFB) 有大約2000名美軍駐防當地，是美軍在阿聯最大的基地。上個月，也是該基地的愛國者系統攔截了胡塞組織發射的飛彈襲擊，這是2003年以來，美軍首次戰鬥中發射愛國者3型系統。

美國空軍司令格雷格•吉洛特中將(Greg Guillot)說：「F-22的抵達，加強了該地區的防禦力，破壞者會意識到美國是認真在面對現該地區的和平與穩定。」

不過，當下國際主要關注的戰爭熱點在烏克蘭，但是美軍卻是往阿聯派出F-22戰機，以及「柯爾號」飛彈驅逐艦(DDG-67,USS Cole )，不知美國派軍隊的盤算為何。

柯爾號在2000年10月12日於葉門亞丁港，遭到蓋達組織的突擊船恐怖攻擊，左船身被炸出大洞，造成17名水手死亡。從事後的角度來看，柯爾號事件預示了2001年的911事件。