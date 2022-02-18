美國通膨持續惡化，消費者物價指數不斷創下近40年來新高紀錄，迫使聯準會升息態度轉趨強硬。股神戰友孟格（Charlie Munger）警告，通膨為僅次於核戰的最大長期威脅，可能會讓民主國家就此滅亡，就如同偌大的羅馬帝國因通膨而消亡。

雅虎財經報導，孟格周三（16日）出席每日期刊公司（Daily Journal Corporation）年度股東大會，被問及現在金融環境與1970年代通膨相比，孟格表示，「聯準會目前面臨的通膨問題，比當時的主席沃爾克（Paul Volcker）來的更嚴重，且更難解決」。

孟格指出，「通膨是一個非常嚴重的問題，甚至可能會讓民主國家滅亡。如羅馬帝國因通膨而墜入深淵，對美國來說，這是一個巨大的威脅」。孟格強調，「通膨可能是我們目前面臨僅次於核戰的最大長期風險」。

美國關鍵通膨數據，1月消費者物價指數（CPI）大幅超乎市場預期，年增7.5%，高於預期的7.2%，月增0.6%，也高於預期的月增0.4%；而扣除波動劇烈的食品、能源價格後的1月核心CPI年增6%，小幅高於市場預期5.9%，而月增0.6%，也高於預期的0.4%，顯見美國通膨持續惡化。