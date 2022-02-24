俄羅斯攻打烏克蘭震驚全球，也導致金融市場(24)日出現劇烈震盪，保德信投資管理部協理許豑勻表示，回顧歷史，戰爭開打初期不論股債匯市都難逃大幅震盪的命運，不過一但事件緩和後，股債市等往往會出現一波大幅反彈，並回歸基本面走勢，惟本次俄羅斯攻打烏克蘭，可能影響市場對於消費者物價指數推升、油價揚升、通膨壓力等預期心理，對於投資信心面的衝擊須持續觀察。

許豑勻指出，目前應密切留意俄羅斯對烏克蘭戰爭的態度，若俄羅斯僅為透過此舉討回話語權，而非對烏克蘭發動焦土戰爭，則狀況最混亂的情況可能已發生，未來投資人反而宜留意可以逢低介入市場的時點。事實上，今年來加上俄烏戰爭引發的股市拉回，已讓美國S&P 500的本益比回到2017年的水準，而從基本面看，S&P 500企業公布財報中，高達76％的公司獲利優於預期，盈餘年增率為28％，連續四個季度超過25％的強勁成長，長線來看可望支撐股市延續長期多頭走勢。

許豑勻分析，今年影響全球市場的重點仍在通膨走勢，以及聯準會升息的速度，而俄烏戰爭讓布蘭特原油迅速攀升至近100美元的水準，累計今年來強彈近三成，俄烏戰爭將全球物價續揚的隱憂難以消退，也將影響各國央行後續的決策，未來須留意油價是否影響市場對於通膨預期的態度，建議可觀察美債殖利率、美元指數、日圓與國際油價等指標表現。