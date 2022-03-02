俄羅斯、烏克蘭開戰，最無辜的就是受到迫害的人民。國民黨台北市議員王鴻薇引用知名政治家班傑明富蘭克林說過的話，指出「不存在好的戰爭，也不存在壞的和平」，感嘆說「有權的人挑起了戰爭，平民老百姓和兒童受難受苦」。

王鴻薇在臉書表示，至目前為止已經有近20名兒童在俄烏戰爭喪生，在他們短暫的生命裡，竟然是被戰火吞噬，且根據英國衛報報導，俄烏衝突將造成數十萬的烏克蘭孩童失學，這一代人就此在戰爭的陰影中長大。

王鴻薇指出，俄羅斯入侵烏克蘭以來，有愈來愈多的兒童被迫與父母分離，不能去學校只能待在地下室躲避攻擊，不然就是在逃難的車子和路上，需要接受醫療照顧的癌童，也被迫在簡陋的臨時醫院。

王鴻薇說戰爭無情，「有權的人挑起了戰爭，平民老百姓和兒童受難受苦，歷史殷鑑，為何總學不到教訓」，並引用富蘭克林的話說「不存在好的戰爭，也不存在壞的和平」。