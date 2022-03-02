德國外長貝爾伯克在聯合國大會嚴批俄羅斯說謊，以自衛為藉口入侵烏克蘭，濫用安理會常任理事國地位，呼籲全世界譴責俄羅斯。

貝爾伯克（Annalena Baerbock）1日出發前往聯合國大會前表示，俄羅斯入侵烏克蘭是「對我們所有人的攻擊」，幾乎每個國家都有強鄰，「難道強者入侵弱者、其他國家袖手旁觀將再度成為常態？」

貝爾伯克隨後在聯合國大會召開的緊急特別會議上，以德國外長罕見的強硬語氣點名俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）「卑鄙說謊」，說自衛其實集結軍隊準備攻擊；說要保護說俄語的烏克蘭人，事實上出兵轟炸他們；稱派和平部隊進入烏克蘭，坦克車卻沒有帶來飲水跟和平，只帶來死亡和毀滅，濫用安理會常任理事國的地位。

她告訴拉夫羅夫，「你可以自我欺騙，但欺騙我們和自己的人民不會成功」。

貝爾伯克說，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭標誌著「新現實」，歐洲安全和聯合國憲章岌岌可危。她呼籲世界各國負起責任，在和平和攻擊、正義和強者的意志、行動和視而不見之間做出選擇，支持決議譴責俄羅斯入侵烏克蘭。