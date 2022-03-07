路透社報導，澳洲總理莫里森7日表示，陸方必須要為世界和平行動宣言採取行動，共同制止俄羅斯入侵烏克蘭。莫里森並警告，國際目前正處於被獨裁者重塑的情形之中。他同時也表示，烏克蘭戰爭並沒有按照普丁的計畫進行，普丁高估了他對這場非法侵略的「主導能力」。

莫里森說，「中國長期以來稱自己是世界大國，是世界和平的貢獻者之一，但是對烏克蘭戰爭至今卻毫無作為，並對於中國的沉默感到沮喪」。他認為，如果大陸在結束烏克蘭戰爭中扮演重要角色，必定是最大的受惠國，但陸方至今都處在一個令人毛骨悚然的沉默之中，莫里森說，「他一直在等待中國可以譴責俄羅斯。」

自俄羅斯的「特別軍事行動」開始至今，大陸官方仍然拒絕將俄羅斯的行動定調為「入侵」，並同時要求西方國家尊重俄羅斯的國方安全需求，並呼籲透過談判解決問題。但莫里森表示，俄羅斯的行為嚴重違反了國際法，並成為一個獨裁政權透過暴力向現狀挑戰的現證。

在西方國家向俄羅斯關閉邊界、進行制裁的同時，北京向俄羅斯放寬了小麥的收稅，並計畫讓俄羅斯與中國銀聯繼續合作，莫里森批評，這是獨裁政權的合作，並繼續向世界挑戰。