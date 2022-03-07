俄烏戰火持續延燒，北京遲遲不願公開譴責俄羅斯，引發國際不滿。美國國務卿布林肯今天再度對中方喊話，有鑒於中國過去針對主權的發言，美方期待北京能站出來譴責俄國。

布林肯（Antony Blinken）5日與中國外交部長王毅通話討論烏克蘭局勢，是俄國2月24日全面入侵烏克蘭以來中美外長首次通話。

根據美國國務院事後發布的兩人通話摘要，布林肯在電話中意有所指地表示，「全球都在關注哪些國家支持自由、自決與主權基本原則」，暗批中國不願加入國際社會行列譴責俄國行徑。

布林肯今天接受美國有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）主持人塔柏爾（Jake Tapper）專訪，再次對中國喊話，希望北京能公開譴責俄羅斯。

布林肯表示，他與王毅通話近一小時，他再次提及他曾在俄羅斯入侵烏克蘭前向王毅說過的話，那就是中國常把主權原則的神聖不可侵犯性掛嘴邊，但現在身為聯合國安理會常任理事國之一的俄國，卻違反這項原則，而安理會理當負責維繫世界和平與安全。

布林肯強調：「有鑒於其過去所有發言，我們期待中國能站出來發聲，他們的聲音在這件事上相當重要」。

他說，聯合國體系中已有141國站出來譴責俄國侵略烏克蘭，聲援烏國，「所以我們希望中國能夠發聲，他們的聲音很重要，我希望他們會這麼做」。

聯合國大會2日以141票贊成、5票反對的壓倒性票數，同意譴責莫斯科入侵烏克蘭並要求立即撤軍，中國、印度、伊朗等35國棄權。（編輯：郭中翰）1110307