近日俄烏緊張局勢牽動投資人情緒，全球股市跟著動盪。「股神」巴菲特（Warren Buffett）曾在年度股東大會提及當初到俄羅斯的投資遭遇，稱在那裡受到暴力威脅，以及資產沒收，時至今日都不敢貿然投資俄羅。

商業內幕報導，巴菲特在2006年波克夏海瑟威年度股東大會上回憶，1987年時投資華爾街知名投行所羅門兄弟（Salomon Brothers），該銀行與西伯利亞一家石油公司有主要利益關係，然而沒多久後就到了問題。

巴菲特說，起初在鑽探期間，對方表現非常歡迎，但即將開採石油，斥資鑽孔後，「他們就沒這麼友善了，事實上，之後發生的事情真有點極端」。

「他們說如果我們派人要取回設備，不僅設備出不來，連人也出不來」巴菲特表示，經過此次經歷後，可能需要很長一段時間才能將資金重投俄羅斯，要建立很大的信心有點困難。

2014年克里米亞危機時，巴菲特受訪時被問及宏觀經濟是否會影響投資策略，他回憶起1942年他買的第一支股票，當時距離珍珠港事件事發沒多久，「宏觀因素看起來並不好，但這並不影響我用120美元積蓄投資，我不依據新聞媒體，而是從是否賺錢來判斷」。

巴菲特曾在2011年會議中指出，「評估企業的基本價值，尋找同時具備誠信及能力，有信心的管理階層，最後在只找尋有吸引力的買點，基於這些原則，適用我們投資全世界任何地方」。