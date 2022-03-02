美國總統拜登1日（周二）發布就任總統以來首場國情咨文（State of the Union），表示美國將禁止俄羅斯航班進入美國空域。這是繼歐盟、加拿大之後，美國也向俄羅斯下達航空禁令。

此舉意即向任何由俄羅斯人擁有或註冊的飛機關閉美國空域，將於2日結束前開。拜登表示，「我們加入盟友的行列，禁止所有俄羅斯航班進入美國空域，進一步孤立俄羅斯，向其經濟施壓。」

西方國家相繼對俄羅斯擴大制裁，俄國總統普丁先前為報復歐洲禁令，日前也下令歐洲航班不得進入該國領空。