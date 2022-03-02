拜登下令禁止俄羅斯航班進入美國空域 13:162022/03/02 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登1日（周二）發布就任總統以來首場國情咨文（State of the Union），表示美國將禁止俄羅斯航班進入美國空域。這是繼歐盟、加拿大之後，美國也向俄羅斯下達航空禁令。 此舉意即向任何由俄羅斯人擁有或註冊的飛機關閉美國空域，將於2日結束前開。拜登表示，「我們加入盟友的行列，禁止所有俄羅斯航班進入美國空域，進一步孤立俄羅斯，向其經濟施壓。」 西方國家相繼對俄羅斯擴大制裁，俄國總統普丁先前為報復歐洲禁令，日前也下令歐洲航班不得進入該國領空。 美與盟國擬再釋7千萬桶戰略儲油 美驅逐12名俄駐聯合國外交官 #俄羅斯 #空域 #拜登 #進入美國 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美特使團訪台 穆倫：傳達美國堅定維持承諾 11:232022/03/02 政治 歐洲和平紅利時代結束 04:102022/03/02 時論廣場 俄烏駁火 美國高收債底子硬 04:102022/03/02 投資理財 上任以來首度發表國情咨文 俄烏陷膠著 全球聚焦拜登談話 04:102022/03/02 財經要聞 俄烏戰爭 無礙美經濟成長 04:102022/03/02 全球財經 西方企業掀抵制潮 蘋果宣布在俄停售產品 09:032022/03/02 財經 《國際政治》首次國情咨文 拜登對俄羅斯下禁飛令 11:082022/03/02 財經 美國特使團來台 蔣萬安：應推動中華民國參加國際組織 12:092022/03/02 政治 拜登認了「堅決不出兵烏克蘭」 台網友一句神回酸度爆表 12:202022/03/02 政治 美對俄科技制裁 看中國臉色 04:102022/03/02 全球財經 俄烏之戰的台灣危機 04:102022/03/02 時論廣場 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。