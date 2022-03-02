俄烏衝突持續加劇，行政院院長蘇貞昌日前表態我立場將與其他民主國家一致，擬對俄羅斯進行經濟制裁行動。事後民眾黨立委高虹安提醒，台灣從俄羅斯進口煤炭、天然氣，擔心若反被俄羅斯制裁狀況會相當棘手，沒想到高虹安此言視在PTT引發不少噓聲，甚至有網友說若「全世界都制裁就你不制裁，你不就是下一個被制裁的嗎？」

高虹安昨（1）日接受《中評社》訪問，指出台灣2021年與俄羅斯的貿易總額約63億美元，但台灣出口的部分僅13億1700萬美元，進口額高達50億美元的同時，又以煤炭與天然氣為大宗，說若台灣制裁俄羅斯引起對方反制裁，台灣將面臨從其他地方找貨源的問題，對台灣的影響相當大。

不過有網友在PTT上指出，依經濟部日前提出的資料，天然氣的部分，我最大進口國是澳洲，占總量的32.2％，雖然去年從俄進口的天然氣占9.7％，但合約會在3月到期，已找到替代來源；至於燃煤進口的部分，從俄進口的占比約14.7％，不過經濟部長王美花也說大部分是民間業者採購，對台電影響不大，因此酸「4%大數據（網友酸民眾黨的稱呼）有先查OpenData嗎？」

逾百位PTT網友表示「其實俄羅斯列入國際制裁名單+踢出SWIFT之後，想買也沒得買了，不然是要被列為資助受制裁對象的國家嗎？」「全世界都制裁就你不制裁，你不就是下一個被制裁的嗎？」「禁止進口大概是未來方向，怎麼反而擔心反制裁，我真的不懂」。

不過也有少數網友緩頰，指出「世界各國制裁都會傷到自己啦，就大家一起承擔，免得獨裁國家胡作非為」、「警告政府要注意能源供應問題也能被酸」。