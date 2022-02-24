俄羅斯正式攻打烏克蘭，全球股市重挫，台股崩潰，終場大跌461.18點，跌幅2.55％，收在17594.55點，成交量爆出4336億元，重挫出量，新台幣更貶值超過一角，股匯雙殺，外資24日提款台股534.47億元，居史上第五大賣超，投信24日買超49.78億元，居史上第四大，並連續18日買超。面對俄烏戰爭已開打，投資人緊盯三方向，通膨是否加劇、台海危機、台股的止跌訊號。

冬季奧運結束後，俄羅斯正式攻打烏克蘭，戰火在烏克蘭蔓延，外電報導烏克蘭首都基輔炮火聲不斷，雖然各國領袖痛批俄羅斯總統普丁，也開始進行經濟制裁，但俄羅斯民族天生好戰，已打定主意沒在怕，未縮手跡象，此舉拖累全球股市重挫，因能源、穀物、貴金屬等大漲，更可能讓通膨雪上加霜，今年寒冬人民都受苦。

因美股四大指數的技術面已空頭排列，尤其以電子股為主的那斯達克指數已破前低，台股的內資法人投信死守的萬八關卡不敵俄羅斯開戰的利空已遭到跌破，重要關卡相繼失守，台積電24日更已跌破半年線，朝年線測試。

康和證券投資總監廖繼弘表示，台股12周RSI已經跌破50，月KD死亡交叉後開口擴大，都不利局勢，投資人保守為宜。

目前投資人都在關注俄烏之戰對資本市場的影響程度有多深，共有三大方向需關注，包括通膨是否加劇、俄羅斯直搗烏克蘭看似輕而易舉，國際間多國領袖都紛紛擔憂台海危機、台股的止跌訊號。

俄羅斯為天然氣、產油國家，歐洲地區41％天然氣來自於俄羅斯，由於當前各國早已因美國等國家實施貨幣寬鬆而蒙受通膨的壓力，俄羅斯不顧美國、法等國家的勸阻執意入侵烏克蘭，已推升油價等大漲，通膨加劇之路不可避免。

再者俄羅斯輕鬆入侵烏克蘭，美國宣示不會出兵，最終俄羅斯將全面占領機率頗高，擔憂的台海危機是否被挑起，也是國際間領袖最害怕的。俄羅斯總統普丁進攻烏克蘭的理由之一是同一民族、不可分割。

至於台股的止跌訊號，廖繼弘認為，最首要的關鍵為這場戰爭何時能結束及美股必須先止穩，台股部分為台積電要守住600元及年線，因2020年疫情反彈以來，台積電均穩住年線之上，雖有短暫跌破，但很快就站回。同時17500點及17000點這兩個關鍵點位，若持續失守，不利台股。

廖繼弘解釋，美國四大指數早已空頭排列，台股因有內資撐盤及高現金殖利率題材而強過於美股，但遭遇戰爭，台股遂開始補跌。目前台股季線已失守，若17500點未守穩，屆時季線下彎，月、季線將會死亡交叉，台股整理姿態將會更久。同時，台股多條上升趨勢線已摜破，下方還有一條15159點及16162點的上升趨勢線連線在萬七，不能再失守。

外資24日賣超台股534.47億元，居史上第五大賣超，主要調節台積電等。

歷史上外資賣超台股第一大為2021年2月26日的944億元，據當時傳聞是新加坡主權基金賣出台積電。第二大賣超為2007年7月27日623億元，第三大為2007年3月12日549億元，第四大為2020年3月9日545億元。