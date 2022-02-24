俄羅斯入侵烏克蘭引發歐美日等國譴責並紛紛祭出制裁，消息人士指出，美國總統拜登考慮以封殺中國華為的手法來對付俄羅斯，以新型的經濟戰來痛擊俄國經濟和科技產業。

據了解，未來俄烏局勢若進一步惡化，歐美日各國第二波可能在半導體和資通訊科術對俄羅斯實施一系列制裁，台灣在半導體等全球供應鏈已占有舉足輕重的地位，基於與美日的戰略合作，屆時將會與各國採取一致性行動。

《外交政策》（Foreign Policy）期刊網站22日引述美方消息來源報導，一旦俄羅斯擴大軍事行動，華府傳已獲得新加坡、日本、台灣的支持，將對俄羅斯實施嚴格的出口管制。星、日、台是俄羅斯仰賴的半導體、電腦晶片和其他高級科技商品的主要產地。

這套經濟戰的劇本，也是美方先前用來對付中國電信設備巨擘華為的做法，實施所謂的外國直接產品規定（Foreign Direct Product Rule），將司法管轄權擴大到一切利用美國軟體或技術製成的產品，即便這些產品是外國企業在海外所製造。未來企業出口相關產品到俄羅斯之前，須先獲得美國政府許可。

這項制裁一旦付諸實行，對俄羅斯經濟的衝擊將超越以往，使莫斯科無法引進對其原油和天然氣、海事、國防、民航部門至關重要的技術，甚至連進口汽車、手機及其他消費電子產品都成問題。