美國聲稱俄羅斯已可隨時侵烏，16日是一大可能時機點。烏克蘭總統澤倫斯基要美國提出何以是16日的證據，成了美方不斷預告會開戰、烏克蘭拚命想降溫的奇特氛圍。

英國「地鐵報」（Metro）指出，美國一些報導稱中央情報局（CIA）已警告北約盟國，16日是一確認的俄國侵烏可能日期。目前美、英及一些歐洲國家已令僑民即刻離開烏克蘭，朝最壞情況準備。

美國一些報導披露，16日這個時間點是根據截獲俄軍中央指揮部發給地面部隊的情資所得；據稱美國特勤局彙整的一份報告詳述俄軍入侵的發起地，並有俄軍特戰單位已規劃好的特定任務。但在公開場合，白宮仍堅稱不確定俄國總統蒲亭已決定下令揮師。

有別於原先疾呼俄國威脅逼近，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近日說他還沒接獲「百分百肯定」俄軍入侵在即的訊息。昨天被媒體問到是否同意

西方一些俄軍很快會入侵的評估時，澤倫斯基還說：「若有額外、百分百可肯定俄軍將入侵的資訊，拜託請提供給我們。」他還要媒體別助長恐慌。

「紐約時報」指出，就在冷戰結束以來歐洲最嚴峻安全危機看似接近攤牌之際，現年44歲、前喜劇演員出身的澤倫斯基連月來在所有場合都竭盡所能降溫氛圍，避免恐慌與過度反應，幾達把危機歸為錯覺的程度。

澤倫斯基今天與美國總統拜登通話時，還邀請拜登近日來訪烏克蘭，認為美國總統現身烏國首都基輔會是最佳的局勢降溫方法。紐時認為有鑒美國已下令外交官撤離，拜登此時根本不可能訪烏。

澤倫斯基向拜登感謝美方所提供包含軍火在內各項援助時，還不忘加一句「希望這一切都有助防止恐慌蔓延」。

支持者表示無論情勢如何，澤倫斯基現在也只能選擇降溫，以免烏克蘭民眾擠兌銀行、搬空商店；澤倫斯基還批評西方大可不必撤離外交人員。

他昨天視察南部一場警察演訓時告訴隨行媒體：「我們國內的恐慌會是敵人的最佳朋友。」烏國警方演練的是防止國內動亂的鎮暴，而非外國入侵，澤倫斯基選擇在這個場合公開發言，卻避免現身同時間烏國軍方的演習，用意不言可喻。

「華盛頓郵報」報導，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）也表示，儘管烏國最好應對各種情況的準備，「目前局面仍在掌控之下」。

不同於烏克蘭從總統到外長紛出面降溫，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）仍強調，俄國過去10天在俄烏邊界持續增兵，各項動態顯示俄軍已能很快發起軍事行動。

蘇利文表示，俄軍攻勢很可能由密集的飛彈與空襲揭開序幕，隨即地面部隊跨越俄烏前線，平民身陷火網。他駁斥外界指控美國散播恐慌，還說正是美國不斷示警、說破俄國的作法攤之於陽光下，才讓俄國至今無機可乘。