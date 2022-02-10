《我和我的鋼四壁》4位女主角陳璇（左起）、李宣榕、林意箴、邵奕玫一起亮相。（衛視中文台提供）

陳璇在《我和我的鋼四壁》飾演一名專業廚師 。（衛視中文台提供）

陳璇在《我和我的鋼四壁》飾演一名專業廚師 。（衛視中文台提供）

李宣榕在《我和我的鋼四壁》愛上前男友的好友 。（衛視中文台提供）

李宣榕在《我和我的鋼四壁》愛上前男友的好友 。（衛視中文台提供）

林意箴、李宣榕、陳璇、邵奕玫10日宣傳衛視中文台新戲《我和我的鋼四壁》，陳璇劇中飾演專業廚師，有許多父女互動、鬥嘴的戲，原本是爸爸龍劭華要和她演父女，但龍劭華去年9月猝逝，改由游安順飾演父親；但因為父女感情深厚，有場戲她要很認真地叮嚀爸爸好好照顧自己，「演到一半就突然情緒湧上來，崩潰爆哭。這就像一根很小的針，你不知道它什麼時候會進來插在妳心裡。」

陳璇說，她有時看到一些無關影片也會想起爸爸，看到人家嫁女兒也爆哭，「好像我再也不能感受這種事。」她上一部是台語劇，「那時是爸爸教我講台語，我還很倔強，想說才不要找你咧，我要自己練。現在想找他也沒辦法了」。她特別感謝游安順幫她很多，在對「爸爸」這件事，那時很艱難，「我不知道要用怎麼樣的角度去對待這件事，我會變成有點放空，怕面對這件事情，不知道是不是潛意識希望自己抽離，變得有點無感。反而是順哥會用他很真誠的眼神看著我，跟我說放輕鬆，給我很多的情感回饋」。

李宣榕飾演熱情奔放的房產經紀人，並演唱由福茂唱片量身訂做的片尾曲〈隔夜茶〉，劇中愛上了前男友涂善存的好友邱宇辰；現實中的她過去也曾經遇過兩個男生同時追求狀況，最後都和兩人成為好友，沒有選擇其中一個。陳璇過去也曾經有過兩個男生同時追求，但也都沒有選擇其中一個，因為各有優缺點，「當你想著要選誰的時候，就兩個都不適合，真的喜歡一個人的時候，是不用選擇的。」

母胎單身的李宣榕也被關心感情狀況，她說還是沒有進度，因為自己滿宅的，疫情關係更減少出門。就連好友Sandy也為她心急，Sandy結婚時的抽捧花環節，「前面念一大串名字，我想說逃過一劫，結果最後才念到我的英文名字，把我放壓軸耶！整個傻眼，我心裡想說我到底要不要出去啊，而且Sandy還點名一定要上來。那個捧花是有巧思，都是內褲。那天台下有多少人！其實我是想要低調一點。」

對於劇情一開始就先拋出「會不會喜歡上前男友的好友在一起」，林意箴說好友的男友基本上對她來說是「無性別」，她就是好友的另一半，如果真的展開追求，就會跟好友說，「妳男友有問題喔」。

陳璇劇中飾演陸皓寧，留學回台後在巷弄間開設一家無菜單無國界料理，一人獨立經營，有著對於料理追求極致的執著。私底下陳璇完全不會做菜，為了飾演專業廚師，趁疫情在家期間勤練刀工和廚藝，雖然有不小心切到手，但卻也開始對料理產生興趣，尤其喜歡烘焙甜點，雖然不需要用到刀，但就像做科學一樣很好玩，測量重量和容量，現在拿手甜點料理檸檬磅蛋糕、布郎尼、巧克力餅乾、蘋果派等，「做甜點可以讓我很專注，是另外一種療癒的方式。」有趣的是雖然熱愛做甜點，但卻沒有因此發胖，她笑說「因為我都做給別人吃！做給別人吃讓我覺得很滿足。」朋友吃完的評價則是覺得還不錯，出乎意料！衛視原創《我和我的鋼四壁》預計2月28日起，周一至周五晚上9點於衛視中文台全台首播。