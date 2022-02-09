從事演藝工作超過70年的金馬、金鐘雙金影帝常楓，驚傳大年初六（周日）在家安詳辭世。常楓的女兒常青9日一早低調表示，爸爸日前確實已經在睡夢中離開，對於告別式的形式，「爸爸也期盼我們做得比較圓滿，不希望增加大家的困難與困擾」。據知，告別式時間訂於2月16日早上於二殯舉行。

常青透露，「我的母親去年中過世，當時因為在疫情中，也是完全沒有任何公祭儀式。我父親年事這麼高，當然也會跟他討論過身後事。當初爸爸的希望就是後事簡單低調處理，雖然最後可能無法完全如爸爸期盼，但會盡可能在兩者之間取得平衡。」因為只有她處理爸爸後事，她說今天會開始跟家人研究報備，再以公開方式對外發表。

以下為家屬剛剛的發文：

非常感謝各位媒體與長輩、朋友對父親的關心與愛護。

我們親愛的父親

常楓先生於民國111年2月6日在睡夢中安詳辭世，享壽100歲。

父親一生熱愛表演藝術，96歲時還主演了電影，他的敬業精神是我們的典範。

今年春節，父親與在美國的孫子及一對曾孫視訊時，還說「小朋友真漂亮」。去世前也親了女兒，並說自己「很好」。我們相信他離去時沒有罣礙。

父親與母親在天上團圓了。

我們謹遵父親遺願，身後從簡，若有不周之處，還望請關心父親的各位媒體與長輩、朋友寬宥。

孤哀子 常中漢

孤哀女 常 青

義子 陳桓浩

鞠躬