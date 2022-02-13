台中市蕭姓空軍士兵疑涉嫌殺害2名幼子後，墜樓輕生送醫急救，檢方13日下午在市立殯儀館開設臨時偵查庭，劉姓妻子與母親進入約2個多鐘頭配合調查。

結束後走出偵查庭，面對媒體追問，劉女與母親及陪同親人低頭不語，用手擋臉，快步離開。