疑殺2子墜樓案開臨時偵查庭 妻與母悲不語離去 15:312022/02/13 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 劉姓妻子與親人在現場，不願多說。（張妍溱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市蕭姓空軍士兵疑涉嫌殺害2名幼子後，墜樓輕生送醫急救，檢方13日下午在市立殯儀館開設臨時偵查庭，劉姓妻子與母親進入約2個多鐘頭配合調查。 結束後走出偵查庭，面對媒體追問，劉女與母親及陪同親人低頭不語，用手擋臉，快步離開。 市值榜》湯臣倍健，殺出重圍卻又被包圍（安靜） 《國際政治》維持政府運作至3月11日 美眾院通過臨時撥款法案 #偵查庭 #墜樓 #臨時 #母親 #空軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中人倫悲劇！25歲軍人殺2幼子後輕生 09:582022/02/13 社會 史話》六五隧道慘案──未酬邦國中興之3（朱偉岳） 00:002022/02/13 兩岸史話 美國眾院通過臨時支出案 聯邦政府免於關門 08:372022/02/09 財經 疫情嚴峻 日相：東京大阪將增設臨時醫療設施 23:372022/02/09 國際 譚再利快評》性平到顛覆倫常 14:272022/02/12 快評 25歲軍人殺2子臉書最後貼文曝 暗指妻外遇：妳回不來了 12:452022/02/13 社會 與鄰居爭執放話「把你家的狗毒死」惡男殺狗洩憤檢求重刑 17:302022/02/11 社會 兒子討100元遭毆傷 台南黑幫老大率眾擄仇家狂砍9人落網 12:272022/02/12 社會 超越迪士尼！肯尼斯布萊納憑《尼羅河謀殺》破奧斯卡紀錄 13:242022/02/11 娛樂 礁溪群聚Omicron疑來自美國 國內累計9感染源不明傳播鏈 16:452022/02/10 生活 利比亞總理德貝巴傳逃過刺殺 爭權惡鬥恐加劇 21:472022/02/10 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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