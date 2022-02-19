北京冬奧摘下2金1銀的大陸滑雪女將谷愛凌，她在冬奧開賽前就強調睡眠的重要，自稱每天睡10個小時以上，小學時期被媽媽規定要睡13小時，中學時期也要11小時。可以說18歲以前，谷愛凌一半的人生都在睡眠中度過，她說：「我每天能做這麼多事，是因為睡得好，有非常多能量。」

央視知名新聞評論員白岩松說：「谷愛凌的媽媽平時都是計算好時間來安排谷愛凌的生活和學習，但是有一件事是必須做到的，那就是睡夠10小時。谷愛凌也認為這是自己成功的祕訣，我們所有的父母和老師也要思考一下，有多少孩子可以睡夠10小時？」

大陸網友吐槽白岩松，嘲笑他「飽漢不知餓漢飢」，每天睡10小時「那也得家底夠厚（家產夠多）」。網友說誰不想睡到自然醒，生活條件不允許而已，「你確定是家長做不到？現在的高中生能睡6小時就不錯了，不是家長不讓睡，是學校不讓孩子睡。」「家長自己都996了（朝九晚九，每周工作6日）。」谷愛凌在運動和考試成績都優秀得挑不出毛病，網友認為「那是她基因好，你學不來的。」

台灣的教育部今年也在評估是否廢除高中朝會與早自習，以增加學生睡眠時間。運動員普遍需要更多睡眠，大陸好手高亭宇摘下男子500公尺競速滑冰金牌，他一天要睡滿12個小時。多虧冬奧選手村廣受好評的智慧型床鋪，他直到摘冠前一夜才因壓力大而失眠。