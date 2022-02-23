My parents went to China Village restaurant in Belmont CA and they told the workers they were my parents and the workers knew who I was and brought out a box of sesame balls to bring home for me! 🤣🤣 I’m living the good life pic.twitter.com/xSU4NmgN6h — Jenise Spiteri (@jenisespiteri) February 16, 2022

馬爾他唯一參加北京冬奧的滑雪女將斯皮泰里（Jenise Spiteri），因為酷愛豆沙包（在大陸也稱豆包）與芝麻球而在微博爆紅，她後來乾脆在微博開設帳號，名為「豆包姐JeniseSpiteri」。更厲害的是海外華人也認識這位「豆包姐」。

斯皮泰里前幾日在推特發文，她的父母在美國加州某間China Village中式餐館用餐，工作人員聽說他們是斯皮泰里的父母，特別拿出一盒芝麻球送給他們。斯皮泰里很訝異「豆包姐」的大名已經傳揚到海外華人耳中，斯皮泰里隨後貼出自己吃芝麻球的照片分享她的喜悅。

大陸女將谷愛凌在坡面障礙技巧資格賽時，她在等分數中途拿出韭菜盒子來吃（美媒商業內幕報導稱為三明治），同時也報導了斯皮泰里吃豆沙包的畫面。斯皮泰里推文說：「我很自豪打破世界運動員之間的藩籬，我留下了足跡，感謝《商業內幕》。」

斯皮泰里沒有奪牌，在她參加的半管賽資格賽結束後就離開北京。她之後貼照片向大陸網友介紹馬爾他的當地小吃，「它類似於中國的饅頭，很小，幾口就吃完了，很容易拿在手裡。它由麵團製成，通常填充肉、豌豆或奶酪。不同之處在於它是鬆脆、薄片狀的，並且在烤箱中烘烤。」

馬爾他共和國是南歐地中海中心的小島國，人口約51萬。可以看出斯皮泰里偏好這種裡面有餡料的小點心，雖然被稱為「豆包姐」，她表示最喜歡吃的還是外酥內Q又有豆沙的芝麻球。