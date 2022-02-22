北京冬奧在20日正式畫下句點，這次賽會有許多引人注目的選手，如俄羅斯奧會(ROC)的15歲滑冰女將瓦莉娃(Kamila Valieva)，她這次因為禁藥風波受到外界議論，最後雖然得以繼續參賽，但或許心情受影響，在長曲失誤連連，最終排名第4無緣獎牌，而如今返國的她首次在社群發聲了！

瓦莉娃最後沒參加花滑表演賽，直接返回俄羅斯，也終於在個人IG發表這次的感想，並配上多張照片，文中放上俄、英兩個版本，希望廣大支持者能看懂，她首先說：「在這艱難時刻，感謝每位支持我的人，一直陪在我身邊，讓我不灰心，來自世界各地給我的訊息，支持鼓勵為我祈禱的人們，非常感謝。」

接著她繼續說：「感謝我的粉絲、家人、朋友、教練們，整個團隊、國家，還有世界各地支持我的人。謝謝所有人，我永遠感激，我也會記得這些、感謝你們，我為你們而滑冰。」在文末還用俄中英日四種hashtag向大家表示：「謝謝你」。讓人看出這位15歲的小女孩仍相當親切且真摯。

瓦莉娃先為國家拿下女團金牌，但媒體爆出她在冬奧前藥檢服用(曲美嗪/Trimetazidine)，這是一種用於心臟疾病的藥物，據說會提高運動員的持久力，大陸游泳好手孫楊就是服了此藥物遭到禁賽，不過國際運動仲裁庭(CAS)仍讓瓦莉娃繼續出賽，接著她在短曲領先群雌挺進決賽，可惜最後無緣奪牌。