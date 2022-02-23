俄羅斯奧會(ROC)在本屆北京冬奧出現不少爭議，15歲滑冰女將瓦莉娃(Kamila Valieva)因涉及禁藥風波被廣泛討論，最後或許因此受影響，沒能在長曲決賽奪牌，不過俄羅斯昨晚在莫斯科舉行奧運代表團慶功典禮，體育部長和總統助理都到場，並頒發冠軍項鍊給瓦莉娃，相信國家仍對她感到滿意。

典禮現場(路透社資料照)

俄羅斯代表團一共拿下6金12銀14銅，總計32枚獎牌，在大會排第2，金牌榜則排在第9，慶功典禮俄羅斯體育部長馬提辛(Oleg Matytsin)和總統助理列維金(Igor Levitin)都有出席，給予奧運取得佳績成員榮譽，其中瓦莉娃也不例外，她收到一條愛心五環項鍊，上面寫著：「我們心目中的冠軍，國家榮譽，至高無上！」

此外17歲滑冰女將特魯索娃(Alexandra Trusova)、席芭柯娃(Anna Shcherbakova)都到場，她們分別斬獲銀、金牌。特魯索娃在比賽當天被捕捉到朝教練咆嘯，更直言痛恨滑冰這項運動，引起外界議論，還說非常想念她的母親和狗狗，而在頒獎典禮她果然把失聯兩周的狗狗抱在台上，看出特魯索娃真的很愛牠！