一家全球銀行業團體周一表示，在西方國家的大規模制裁行動下，俄羅斯外債非常可能出現違約，今年經濟也可能出現雙位數的萎縮。

國際金融協會(IIF)估計，俄羅斯央行一半的外匯存底都存放在凍結俄羅斯資產的國家身上，將嚴重削弱了俄羅斯央行的政策制定能力。

俄羅斯央行在周一大幅提高利率，導入資本控制，並優先保護本國儲戶，而將外國投資人排在最後位。

IIF首席經濟學家Elina Ribakova在媒體的電話會議上表示，如果危機升級，那麼出現違約的可能性很大；不過外國人持有俄羅斯債務的規模相對較小，約600億美元，影響有限。

西方制裁導致盧布周一暴跌至創紀錄低位，而西方投資者正忙著拋售俄羅斯資產，俄羅斯發現自己越來越孤立。

Ribakova進一步指出，西方制裁可能進一步加強，將使俄羅斯經濟陷入混亂，今年很可能出現雙位數的衰退。另外據了解，將俄羅斯在國內持有的外匯轉換為盧布也在討論中，但俄羅斯央行此前不願意這樣做，因為希望避免國內儲戶受到衝擊。

IIF在周一發布的報告還指出，俄羅斯可能會實施銀行休息關閉，以避免發生銀行擠兌情形。Ribakova說，僅在上周五一天中，就有100億美元從俄羅斯銀行撤出。

IIF在先前的報告曾指出，如果俄羅斯最大的銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)和第二大的VTB銀行被踢出SWIFT全球銀行支付系統之外，預計俄羅斯整個金融體系將從根本上被破壞，對實體經濟產生深遠影響。