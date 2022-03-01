繼BP、殼牌之後 西方企業料將加速撤離俄羅斯 10:292022/03/01 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，俄羅斯入侵烏克蘭引發國際輿論抨擊，能源巨擘英國石油（BP）、殼牌（Shell）相繼撤出俄羅斯事業，預料將帶動更大一波西方企業出走潮。 愈來愈多大型銀行、航空公司、車廠皆宣稱俄羅斯的行徑令人難以接受，紛紛減少出貨或是結束合作關係。 波士頓資產管理公司Zevin Asset Management總裁Sonia Kowal表示，「我預料接下來幾天會有很多類似的聲明發出」，而挪威主權財富基金也將採取自俄羅斯撤資行動。 俄烏戰爭進入第6天 陸資深媒體人「牛彈琴」揭三個不祥之兆 跟隨BP腳步 殼牌退出俄合資企業放棄參與北溪2號 #俄羅斯 #BP #殼牌 #料將 #撤離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烏克蘭收到星鏈網路設備 專家警告恐成攻擊目標 09:332022/03/01 國際 朝野發共同聲明 促政府積極反制俄羅斯 09:272022/03/01 政治 控從事間諜活動 美驅逐12俄駐聯外交官 08:222022/03/01 國際 陸駐烏克蘭大使館：首批400多名留學生順利撤離 08:332022/03/01 兩岸 烏克蘭防長心戰喊話俄軍 投降有錢拿可赦免 11:382022/03/01 國際 俄入侵烏克蘭 聯合國特別會議巴西籲立即停火 10:152022/03/01 國際 台積電加入對俄羅斯制裁 王美花回應了 10:422022/03/01 政治 烏克蘭正式申請加入歐盟 澤倫斯基盼「快速通關」 05:372022/03/01 國際 當前無法投資 MSCI考慮將俄羅斯自指數剔除 11:112022/03/01 財經 陸未能勸阻俄羅斯入侵烏克蘭 白宮官員失望：須保持溝通管道暢通 09:592022/03/01 兩岸 北約秘書長：無意在烏克蘭領空實施禁飛區 05:432022/03/01 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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