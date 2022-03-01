路透報導，俄羅斯入侵烏克蘭引發國際輿論抨擊，能源巨擘英國石油（BP）、殼牌（Shell）相繼撤出俄羅斯事業，預料將帶動更大一波西方企業出走潮。

愈來愈多大型銀行、航空公司、車廠皆宣稱俄羅斯的行徑令人難以接受，紛紛減少出貨或是結束合作關係。

波士頓資產管理公司Zevin Asset Management總裁Sonia Kowal表示，「我預料接下來幾天會有很多類似的聲明發出」，而挪威主權財富基金也將採取自俄羅斯撤資行動。