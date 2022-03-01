俄羅斯侵略烏克蘭，不僅造成烏克蘭平民傷亡，也導致不少俄國人家庭破碎。烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）在聯合國發表一頁對話截圖，內容為一名俄羅斯年輕士兵臨死前和媽媽互傳的訊息，他被長官騙去前線作戰，直到死前還在後悔「加入這場演習」。

聯合國於台灣時間2月28日深夜召開緊急會議，商討俄烏戰爭相關決議，基斯利茨亞在會中拿出截圖，一句一句唸出下列對話：

母：怎麼那麼久沒回訊息？你真的在演習嗎？

兒：我沒在演習，我不在克里米亞。

母：那你在哪？爸爸問能不能寄包裹給你。

兒：什麼包裹？我現在只想吊死我自己。

母：你在說什麼？發生什麼事？

兒：我在烏克蘭，這是一場真正的戰爭！我們正在轟炸城市，我們被告知這邊的人會歡迎我們，但他們並沒有，還用肉身阻擋坦克、罵我們是法西斯，「媽媽，這好難…」

影片被分享至批踢踢後，台灣網友討論熱烈，「看了真的好難過，普丁有夠惡劣」、「看完母子間的對話，好想哭」、「這位媽媽等不到兒子回家了」、「永遠寄不到的包裹」、「不知道是不是真的有這件事，但俄羅斯確實很多人不想打仗」、「媽媽以為兒子去演習，卻再也回不來」。