日前北京冬季奧運圓滿結束，海外華人中除相對少數有既定立場者外，大多數是與大陸14億人一樣認為這是一場極為成功的體育盛會。特別讓人讚嘆的是，每一個細節都隱含有優秀中華文化的底蘊與文明的軟實力，而所有華人選手的超優異表現似乎再度揚眉吐氣，一掃中國百餘年來的屈辱與悲情。尤其看到的是大陸的自信，與包括在科技、環保、防疫、藝術、創新與管理等方面上的一流實力。另在接待所有世界各地運動員上讓人感覺到的是中國人的友善、慷慨、熱情與溫暖。

根據筆者的觀察，世界大多數媒體給北京冬奧非常正面的評價，然遺憾的是，仍有不少西方媒體卻有截然不同、甚至天壤之別的報導。尤其抱持負面態度的始終會給想持平或忠實報導的媒體巨大的壓力，使其不得不在事實與「政治正確」中做選擇；遑論擁有這次轉播權的NBC美國家廣播電台因未能配合有心人士的要求，在報導中談到有關中國人權與政治性議題，而遭到美國主流媒體歇斯底里式的撻伐。

在政治因素作祟下，就連天真無邪只想享受比賽與運動樂趣的年輕運動選手都遭到池魚之殃。在大陸受訓的台灣選手黃郁婷因缺乏「政治敏感性」，在社交媒體上發布她穿上大陸友人送的中國隊制服的照片，就遭到台灣網民鋪天蓋地的霸凌，民進黨政府還動用國家機器，似乎也要給這曾是台灣之光的選手毁滅性的打擊。

在美國舊金山出生卻代表中國奪得二金一銀的天才美少女谷愛凌，更被美國視為叛徒，也幾乎無被所不用其極地詆毁。同樣地，父母來自於大陸，在美國出生，代表美國拿到花式溜冰男子金牌的陳巍，因為他太「美國化」又不太願意用中文接受採訪，且被網友挖出曾對中國有不敬的言論，也遭到大陸媒體「冷凍」甚至「下架」的遭遇。另一也在美國出生的「歸化」花式溜冰女子選手，且中文不溜的朱易在比賽中出現失誤摔倒，在社交媒體上就被網民口誅筆伐。難道他們這些單純的運動員，就必須要背負如此沉重的「政治符號」，否則就會被無情的對待嗎？

相對之下，大多數在美國的華人則能以更開闊的胸襟、更多元的思維、更大的包容來看待奧運國籍等諸多問題上。他們看得不是選手在哪裡出生、代表哪個國家、在哪裡接受訓練，而看的是華裔血統。在運動場上只要留有炎黃的血和表現優異的，或奮戰不懈的都是「華人之光」。就拿筆者僑居地舊金山灣區而言，除了代表中國的谷愛凌外，還有代表美國、父母來自於台灣的陳楷雯，父母來自於大陸的周知方（兩者共為美國貢獻團體銀牌），以及父親來自於大陸的混血兒、16歲卻已在女子溜冰上戰績輝煌的劉美賢，他們都不只是「學霸」，更是我們此地僑界與媒體視為是華人英雄與典範。

除了上述代表美國獲得一金一銀的華裔選手外，代表匈牙利出征，父親是大陸東北人，並在中國接受短道速滑訓練的劉少林及劉少昂兄弟也在該競賽項目獲得一金二銅，若把以上這些都加總在金牌數第3名（9金）的中國隊這次所拿到獎牌，「全球華人」在這次冬奧共獲得11金、5銀、4銅共20面，這又是何等的榮耀！

筆者這種想法也許很「烏托邦」，我們無法改變這個世界，但我個人衷心希望所有全球的華人無論你身在何處，是何國籍都能存在著些許的「華人意識」，讓我們一起在任何地方都能昂首闊步。

最後，強調的是海外的華人多秉持勤奮打拼的精神希望在異鄉也能出人頭地。就拿這一次美國隊所有華人選手的優異表現，除為他們感到驕傲及與有榮焉外，更為他們背後辛苦培養他們的父母感到高興及無上的欽佩！（作者為旅美退休教授）

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