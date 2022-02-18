立委王婉諭無風「吹皺一池春水」，要求教育部線上國語辭典進行修正，以「加註」方式說明，「母親的父母」不須另稱為「外公、外婆」，可直接稱為「祖父、祖母」，「沒有內外」分別。結果，這項「個人之見」非但掌聲稀疏，還引發山洪般民怨。

因教育部長潘文忠又在2月15日表示：除了「外公、外婆」的稱呼會加註說明，「外孫、外孫女」也會加註為「今亦稱為孫子、孫女」，更是引發各界痛批、開罵。

王婉諭在其臉書發文寫道：「很多孩子不解」，為什麼「爸爸」的爸爸、媽媽，與「媽媽」的爸爸、媽媽，會有「內、外」差異？這其實應該要先反問王婉諭：「很多孩子不解」究竟是指多少孩子？幾歲的孩子？她又到底是在哪些地方，接觸到那些「不解」的孩子？而王婉諭自己，是如何跟那些「不解」的孩子做出解說？

世面上，有很多以「為什麼」做為開題的叢書，從早期的《100個為什麼？》、《一萬個為什麼？》到《十萬個為什麼？》，每個世代，都有很多的「不解」。而此，正是家庭、學校、社會「教育」與「學習」，之所以會出現，以及必須存在的原因。

也有一些觀點，是片面地以「歐美」簡化後之通俗用語，做為中文典雅稱謂的對比，而錯誤引導台灣社會，好似應迎合「國際思潮」進行改變。這種刻意拿「橘子」與「蘋果」相比的故意，甚至是惡意，如果不是無知，就是邪念！

在世界語系裡，除了中文在親屬稱謂上，有著極其典雅的用詞外，其實英文的「外公、外婆」，亦乃是以maternal grandfather、maternal grandmother做表述。而「maternal」一詞，意指：出於母體、母親的、如母親般的、母系的、母親方，概可從生理學、社會學，涵蓋到民法親屬篇，頻譜範圍相當廣泛。

至於瑞典語，則稱呼「外公、外婆」為Morfar、Mormor，「祖父、祖母」為Farfar、Farmor；印度的「外公、外婆」為Nana、Nani，「祖父、祖母」為Dada、Dadi。易言之，稱謂不只是「尊不尊、親不親、愛不愛」的問題，而也與一地之文化厚度，以及「親屬關係親等表」內的用詞極其相關，因為「親屬關係」，是用以判斷直系、旁系「財產繼承順位權」的唯一規準。

今日，當人們大多從「外婆」，聯想到經典民歌《外婆的澎湖灣》時，童謠《搖呀搖》的「搖呀搖，搖呀搖，船兒搖到外婆橋，外婆說，好寶寶，外婆對我嘻嘻笑。搖呀搖，搖呀搖，船兒搖到外婆橋。外婆說，好寶寶，外婆給我一塊糕」的優美詞藻，其實，或更適合用來提醒「無知或邪念者」。畢竟，真正的「好寶寶」，從來不會因為「自己不解」，就任性地，強迫他人屈膝遷就自己的「不足」，而扭曲、葬送優質文化，破壞、瓦解社會體制。戒之，慎之，善莫大焉！（作者為台師大教授）

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