教育部改名外公、外婆引發各界議論，教育部長潘文忠還加碼，把外孫、外孫女也加注稱為孫子、孫女，網路罵翻「太閒了」，也有人問那民歌《外婆的澎湖灣》要怎麼唱呢？

外公、外婆，真的會因為「外」字，感覺上不是自己人，反倒是外人嗎？教育部字典為改善性別歧視，自11日起「外公外婆」也可稱作「祖父祖母」。

前立委蔡正元在臉書轉載朋友、導演葉鴻偉的圖文，「我寫的30集連續劇劇本《外婆的澎湖灣》為免涉及性別歧視、造成不良觀感，被迫改名為《奶奶的澎湖灣》或《祖母的澎湖灣》，可這樣就體不對文，名不副實了，只好改名為《我媽她媽的澎湖灣》，這樣又嫌長且繞口，而且女字旁的「她」還是有性別歧視之嫌，所以最後決定簡稱為《我他媽的澎湖灣》。

蔡正元表示，因為小燈泡他媽的質詢，教育部的充分配合，現在「外公」、「外婆」都不能叫了，理由居然是歧視用詞，我的朋友葉鴻偉導演好無奈。

網友對於外公外婆正名也是滿頭問號，「為什麼要分媽媽爸爸？建議都改成雙親」；「無能至極的政府啊！爛教育部你們有問過全民嗎？」；「好好做點正事吧！是不是心態有問題？專搞這些有的沒的。」；「無聊的人就只會做無聊的事，王婉諭相對於這種鳥事，社會安全網的相關事務比較重要吧？」