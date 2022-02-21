黃郁婷恐遭處分 蘇貞昌最新回應

台灣競速滑冰選手黃郁婷日前參加北京冬奧時，在賽前練習身穿大陸隊服惹議，行政院長蘇貞昌認為此行為極為不當，要求教育部、體育署針對黃郁婷不當言行進行調查並適當處分，總統府則表示支持。不過，各界認為黃郁婷「罪不致死」，媒體人趙少康也喊話蔡總統、蘇貞昌住手。對此，蘇貞昌今日也做出最新回應。

蘇貞昌今（21）日受訪時被問到有關黃郁婷一事，他表示，國手代表國家有他的責任，應該維護國家尊嚴、榮譽，並重申，黃郁婷相關行為極為不當，不符國人期待，已責成教育部、體育署作相關處置跟規範。