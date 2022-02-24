俄羅斯正式向烏克蘭宣戰，行政院長蘇貞昌今日在行政院會中指示副院長沈榮津，負責邀集相關部會，持續因應維持重要物資、物價的穩定，以及金融市場穩定。另外，為嚴防境外勢力，意圖藉由烏克蘭情勢，操作認知作戰，影響台海和平穩定，蔡總統已經指示相關部會，要積極強化錯假訊息的澄清防治，並加強防範對應，穩定社會民心士氣。

蘇貞昌指出，台灣與烏克蘭在地理環境、全球供應鏈的角色與重要性不同，但為嚴防境外勢力操作認知作戰，破壞台海和平穩定，總統蔡英文已指示強化防範錯假訊息，穩定社會民心，提升台海軍事動態監偵預警作為，即時因應。

因應俄烏情勢變化，可能對國際間供應鏈形成影響，蘇貞昌指派沈榮津邀集相關部會，研商持續加強整體因應規劃，維持持重要物資、物價穩定，以及金融市場穩定。

經濟部次長陳正祺表示，因應俄烏局勢變化，經濟部事先盤點跟俄羅斯、烏克蘭貿易情況，發現皆未超過1％，貿易額不大，雖我國有從俄羅斯進口天然氣，但原本到3月就屆期，天然氣進口分散來源，不會受到影響。

陳正祺說，對於其他供應鏈影響評估，並未從俄羅斯跟烏克蘭進口太多黃小玉，但俄烏是小麥出口國，擔心原物料會有波動，已經跟業者協調掌握原物料來源情況。

受到俄烏情勢，台北股市今日大跌461點，行政院長蘇貞昌昨宣示政府會穩定股匯市，行政院發言人羅秉成今表示，台灣經濟基本面良好，政府會密切關注，該出手一定會出手。