今日烏克蘭明日台灣？ 蘇貞昌「深為不齒」：與民主國家同步制裁俄羅斯

俄烏開戰，行政院長蘇貞昌今表示，俄國破壞和平入侵烏克蘭，要非常嚴厲譴責這種侵略行動，台灣會與民主國家同步予以制裁。對於台灣是否會成為下個烏克蘭，他說，台灣在世界產業鏈、地緣政治及地理環境與烏克蘭不同，境外勢力故意運作認知作戰，他深為不齒。

立法院今天開議，行政院長蘇貞昌今赴立院進行施政報告前，被問及俄羅斯進攻烏克蘭，我國在股價、物價穩定的事項上有何因應措施？台灣是否也將成為下個烏克蘭，蔡政府是否有此借鏡？

蘇貞昌表示，俄國破壞和平入侵烏克蘭，全世界都予以嚴厲譴責，我們一樣非常嚴厲的譴責這種侵略行動，同時也會與民主國家同步予以制裁。

蘇貞昌說，台灣跟烏克蘭情形大有不同，台灣不但在世界產業鏈很重要，同時，地緣政治與地理環境也不同，台灣全國團結努力，對於有境外勢力故意運作認知作戰，卻有人予以附和，他深為不齒。他強調，政府絕對保護國家主權安全，一定會跟世界民主國家同步，堅守國家主權保護人權安全。

他也向國民黨喊話，國民黨作為在野黨，監督政府是應該的，相信在國際情勢嚴厲的時刻，大家會更知道團結一起來對抗疫情、對抗嚴厲的國際局勢。