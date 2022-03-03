美國總統派跨黨派資深特使團昨晚離台，美國前國務卿蓬佩奧今天接力到訪。國民黨前副祕書長蔡正元表示，台灣不必真的認為，這些美國來客就表示美國不會「棄台」，唯有美軍大規模駐台，誓言與「台獨」共生死，才能保證「台獨政權」的生命力，否則「台獨」永遠在風雨飄搖中。

蔡正元說，不管是拜登特使團、美國前國務卿蓬佩奧或者國台辦發言人朱鳳蓮，想來台灣走走，都要熱烈歡迎，僅管來訪者心中各有盤算，其實不必計較，都該熱烈歡迎，這個就是「大戰略」。

蔡正元舉例，蓬佩奧要選美國總統，僅管目前看起來希望不大，但燒燒冷灶花筆錢迎送大神，總是保平安，而拜登不讓台灣成為蓬佩奧，批判拜登的舞台工具，臨時搞個特使團搶先一步訪台，堵堵蓬佩奧那張嘴，也是選戰政治的手法。

蔡正元指出，但倒不必真的以為，這些美國來客就表示美國不會「棄台」，那就太天真了，只有美軍大規模駐台，誓言與「台獨」共生死，才能保證「台獨政權」的生命力，否則「台獨」永遠在風雨飄搖中。

蔡正元說，最鐵的例證是今年1月，美國正牌國務卿布林肯剛訪問烏克蘭，2月俄羅斯就動手攻打烏克蘭，布林肯當時還大聲說「美國要與烏克蘭人民站在一起」，結果還不是「棄烏」。

蔡正元直指，這證明單憑美國正牌官員訪問，都幫不上忙，何況是一堆退休的官員，今日美國如何對待烏克蘭，明日美國如何對待台灣，也是很正常的事，倒是台灣有很多人自認為台灣的「戰略地位」比烏克蘭重要，反而顯得腦筋不正常。