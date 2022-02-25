俄羅斯對烏克蘭開戰，後續影響仍持續發展中，立法院今天開議，朝野經協商後，同意將再下周二邀請行政院長蘇貞昌率部會首長，針對日本福島食品進口及因應俄烏情勢提專案報告後，再接續原定今天的施政報告與備詢。根據蘇貞昌施政報告資料指出，為嚴防境外勢力藉烏克蘭情勢，操作認知作戰，政府會強化錯假訊息的澄清，提升對台海周邊軍事動態各項監偵與預警。
行政院長蘇貞昌上午率部會首長到立院進行施政被告與備詢，原本國民黨團有意杯葛，但因俄烏開戰情勢緊張，於是黨團大會後定調，改採要求行政部門針對日本福島食品及俄烏情勢提專案報告後，在接續施政報告。
朝野黨團上午歷經1小時的協商，最終達成共識，同意3月1日邀請蘇揆率部會首長，先對「日本福島及周邊食品輸入管制措施」及「我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項」進行專案報告並備詢，化解原本朝野對峙氣氛。
根據已送到立法院的行「政院施政報告」口頭報告資料，此次蘇貞昌的報告主軸為「繁榮經濟、走向世界、造福國人」，除了提到未來政府要創造兼顧防疫與經濟的「台灣模式」新生活，也承諾對於即將叩關來台的日本福島食品，政府會嚴格把關、同時要求業者清楚標示、落實產地雙證明與邊境百分百檢驗，查驗不符規定者，一律退運或銷毀，確保食安。
針對俄烏情勢，蘇貞昌表示，儘管台灣與烏克蘭局勢在地緣戰略、地理環境及國際供應鏈重要性有所不同，為嚴防境外勢力意圖藉由烏克蘭情勢，操作認知作戰、破壞台海和平穩定，政府會更積極強化錯假訊息的澄清，加強防範應對，穩定社會民心士氣，也會提升對台海周邊軍事動態的各項監偵及預警作為，即時因應各種狀況。
至於穩定物價，蘇貞昌說，政府已運用公用事業緩漲機制，維持水電油氣價格穩定，今年3月底前，水電價及桶裝瓦斯價格都不會調漲，油價則已啟動平穩機制。
蘇貞昌指出，經濟部也持續與業者合作，媒合及化解供應鏈的瓶頸，並協調超市賣場設置民生商品抗漲專區，工業原物料將以國內需求為優先，同時積極查辦趁機哄抬物界者。
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