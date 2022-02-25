朝野同意下周二針對日本福島食品進口及因應俄烏情勢提專案報告後，再接續原定今天的施政報告，國民黨團隨即在議場前舉行記者會說明黨團立場。（趙婉淳攝）

行政院施政報告口頭報告。（趙婉淳攝）

俄羅斯對烏克蘭開戰，後續影響仍持續發展中，立法院今天開議，朝野經協商後，同意將再下周二邀請行政院長蘇貞昌率部會首長，針對日本福島食品進口及因應俄烏情勢提專案報告後，再接續原定今天的施政報告與備詢。根據蘇貞昌施政報告資料指出，為嚴防境外勢力藉烏克蘭情勢，操作認知作戰，政府會強化錯假訊息的澄清，提升對台海周邊軍事動態各項監偵與預警。

行政院長蘇貞昌上午率部會首長到立院進行施政被告與備詢，原本國民黨團有意杯葛，但因俄烏開戰情勢緊張，於是黨團大會後定調，改採要求行政部門針對日本福島食品及俄烏情勢提專案報告後，在接續施政報告。

朝野黨團上午歷經1小時的協商，最終達成共識，同意3月1日邀請蘇揆率部會首長，先對「日本福島及周邊食品輸入管制措施」及「我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項」進行專案報告並備詢，化解原本朝野對峙氣氛。

根據已送到立法院的行「政院施政報告」口頭報告資料，此次蘇貞昌的報告主軸為「繁榮經濟、走向世界、造福國人」，除了提到未來政府要創造兼顧防疫與經濟的「台灣模式」新生活，也承諾對於即將叩關來台的日本福島食品，政府會嚴格把關、同時要求業者清楚標示、落實產地雙證明與邊境百分百檢驗，查驗不符規定者，一律退運或銷毀，確保食安。

針對俄烏情勢，蘇貞昌表示，儘管台灣與烏克蘭局勢在地緣戰略、地理環境及國際供應鏈重要性有所不同，為嚴防境外勢力意圖藉由烏克蘭情勢，操作認知作戰、破壞台海和平穩定，政府會更積極強化錯假訊息的澄清，加強防範應對，穩定社會民心士氣，也會提升對台海周邊軍事動態的各項監偵及預警作為，即時因應各種狀況。

至於穩定物價，蘇貞昌說，政府已運用公用事業緩漲機制，維持水電油氣價格穩定，今年3月底前，水電價及桶裝瓦斯價格都不會調漲，油價則已啟動平穩機制。

蘇貞昌指出，經濟部也持續與業者合作，媒合及化解供應鏈的瓶頸，並協調超市賣場設置民生商品抗漲專區，工業原物料將以國內需求為優先，同時積極查辦趁機哄抬物界者。